Верстка для osCommerce VAM edition

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок167 просмотров

Натянуть дизайн на CMS osCommerce VAM edition BTS

Имеются исходники в формате .psd

Нужно качественно сверстать все страницы + внести небольшие правки в движок сайта. Работа производиться на тестовом сервере. Cайт: http://angelshop.com.ua/ Подробнее все опишу в ТЗ.

13 лет назад
angelshop
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
13 лет назад
$100
3 дня
Очень понравилось работать с Александром. Были учтены все пожелания и отклонения от ТЗ. Работа выполнена на отлично. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, ни каких проблем ни с оплатой ни с тз, рекомендую

Заявки фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
13 лет назад

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