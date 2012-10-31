Сверстать и натянуть на джумлу 2.5 Можно с предоплатой Ваша цена и сроки
Верстка страницы
Верстка страницы с нуля HTML, CSS, JS.
Нужно сверстать главную страницу для Locator.by. Внешний вид должен быть похож на тот что есть, но сделать его с нуля. Средняя часть где карта не нужно, мой программист сделает все сам. Требования:
1) шрифты без засечек как на яндекс картаходинаковыми читаемыми
2) удлинить поисковую панель, увеличить по высоте и ширине на 20 25% , соответственно и увеличится правое поля входа/регистрации.
3) сделать так чтобы можно было растянуть и подвигать форму с чатом(для этого надо зарегистрироваться, я расскажу)
4) сделать так чтобы можно было растянуть вниз форму с друзьями и людьми, сделать ее чтобы мышкой можно было вниз тянуть и за какое место. Место за которое тянуть, место в правом нижнем уголке чата за который размер изменять ,место в центре прокрутки и место которым открывать закрывать обратную связь сделать одним стилем отмечать.
5) добавить обратную связь выпадающую заметную
6)изменить стрелочки возле мест (типо авиабилеты), сделать трехуровневый каталог чтобы по ширине не увеличивалось и люди догадывались что есть подкаталоги.
7)изменить все значки что у друзей справа и конверты "добавить друга" и значок сообщения
8) поменять полосу прокрутки на более закругленную в общем стиле.
9) Аватарки людей сделать аккуратненькие, в рамочке тонкой какой то и чтобы на него красиво видно было что пришло письмо. Когда чел в онлайне цвет не только шрифта менялся на зеленый ну и рамочка вокруг аватарки тоже зеленая. размер иконок мест 32 на 37, аватарок людей 50 на 50.
10) кнопки места/люди, места/ люди/адреса, все люди, мои друзья, по алфавиту/кто рядом красиво и аккуратно.
11) Места ГДЕ Я с флажком нормально чтобы было сделано.
12) справа внизу соцсетей иконки висят над картой
13) Верху аккуратненько меню сделать
14) Города под поисковой строкой а так же выпадающее меню в поисковой строке в общем стиле сделать.
15) правая часть(окно) увеличить на 20-25%
Пишите время и цену
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Натянуть дизайн на CMS osCommerce VAM edition BTS Имеются исходники в формате .psd Нужно качественно сверстать все страницы + внести небольшие правки в движок сайта. Работа производиться на тестовом сервере. Cайт: http://angelshop.com.ua/ ...Завершен13 лет назад
Есть уже существующий сверстанный макет товара, но верстка и все элементы отображаются как надо только в ff4, а в других браузерах не так. Нужно сделать что бы в каждом браузере было отображение нормальное. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется вёрстка сайта: главная новости+ подробная акции + подробная страница выбора типа товара калькулятор окон (выезжающюю карусель, скрол выбор ширины и высоты окна) ...Закрыт13 лет назад
- $50HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу верстальщика по совокупию параметров, как все :D -Кроссбраузерность (Включая старые версии IE) -Скорость выполнения (Ожидаемый период - несколько дней) -Бюджетность (Точно знаю, что не готов ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Техническое задание – заверстать текст на страницу http://tennis-practice.ru/programs/ Над словами «для взрослых» и наша система основана следующий текст: Акция лета: первое занятие бесплатно! Наша команда специалистов, проведет тренировку, оценит Ваше физическое состояние ...Завершен13 лет назад
сделать html из psdЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть одна html страница, на которой есть header, в header'e много всякого + картинка. Суть задания сделать так что бы при маленьком разрешении картинка обрезалась до края экрана, а при большом наоборот ...Завершен13 лет назад
Отредактировать шапку сайтаЗавершен13 лет назад