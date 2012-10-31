Верстка страницы

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Завершен4 заявки333 просмотра

Верстка страницы с нуля HTML, CSS, JS.

Нужно сверстать главную страницу для Locator.by. Внешний вид должен быть похож на тот что есть, но сделать его с нуля. Средняя часть где карта не нужно, мой программист сделает все сам. Требования:

1) шрифты без засечек как на яндекс картаходинаковыми читаемыми

2) удлинить поисковую панель, увеличить по высоте и ширине на 20 25% , соответственно и увеличится правое поля входа/регистрации.

3) сделать так чтобы можно было растянуть и подвигать форму с чатом(для этого надо зарегистрироваться, я расскажу)

4) сделать так чтобы можно было растянуть вниз форму с друзьями и людьми, сделать ее чтобы мышкой можно было вниз тянуть и за какое место. Место за которое тянуть, место в правом нижнем уголке чата за который размер изменять ,место в центре прокрутки и место которым открывать закрывать обратную связь сделать одним стилем отмечать.

5) добавить обратную связь выпадающую заметную

6)изменить стрелочки возле мест (типо авиабилеты), сделать трехуровневый каталог чтобы по ширине не увеличивалось и люди догадывались что есть подкаталоги.

7)изменить все значки что у друзей справа и конверты "добавить друга" и значок сообщения

8) поменять полосу прокрутки на более закругленную в общем стиле.

9) Аватарки людей сделать аккуратненькие, в рамочке тонкой какой то и чтобы на него красиво видно было что пришло письмо. Когда чел в онлайне цвет не только шрифта менялся на зеленый ну и рамочка вокруг аватарки тоже зеленая. размер иконок мест 32 на 37, аватарок людей 50 на 50.

10) кнопки места/люди, места/ люди/адреса, все люди, мои друзья, по алфавиту/кто рядом красиво и аккуратно.

11) Места ГДЕ Я с флажком нормально чтобы было сделано.

12) справа внизу соцсетей иконки висят над картой

13) Верху аккуратненько меню сделать

14) Города под поисковой строкой а так же выпадающее меню в поисковой строке в общем стиле сделать.

15) правая часть(окно) увеличить на 20-25%

Пишите время и цену

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
velcom
Максим 
51 год
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4 часа назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
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sergy-info
Сергей 
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8 лет назад
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13 лет назад

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