Здравствуйте, требуются небольшие доработки на сайте: migomfirma.ru Вход: [email protected] 123 Точнее: 1. Пункты 9-16 объединить в один «Формирование устава» 2. Контактная информация должна стоять выше, ...
Правки багов в ИЕ 6, срочно
Срочно поправить сайт (ссылка в приложении).
В ие 6 глючит сильно,все слезло ! во всех других браузерах идеально все !
логи для входа
qwerty
123
Нужно поправить как можно быстрее,фтп дам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется скрипт с таблицей, таблица едет и шалит. Необходимо привести в порядок. В основном легко приводится цсс-ом но до конца не получается вывести необходимые правила skype: blackcat200777HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайте слетело меню, нужно вернуть на место.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Уже есть работающая вёрстка. Но нужно в неё внести 3 изменения, см. приложенный файл.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Верстка страницы с нуля HTML, CSS, JS. Нужно сверстать главную страницу для Locator.by. Внешний вид должен быть похож на тот что есть, но сделать его с нуля. Средняя часть где карта не ...Завершен13 лет назад
Сверстать и натянуть на джумлу 2.5 Можно с предоплатой Ваша цена и срокиЗавершен13 лет назад
Натянуть дизайн на CMS osCommerce VAM edition BTS Имеются исходники в формате .psd Нужно качественно сверстать все страницы + внести небольшие правки в движок сайта. Работа производиться на тестовом сервере. Cайт: http://angelshop.com.ua/ ...Завершен13 лет назад
Есть уже существующий сверстанный макет товара, но верстка и все элементы отображаются как надо только в ff4, а в других браузерах не так. Нужно сделать что бы в каждом браузере было отображение нормальное. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется вёрстка сайта: главная новости+ подробная акции + подробная страница выбора типа товара калькулятор окон (выезжающюю карусель, скрол выбор ширины и высоты окна) ...Закрыт13 лет назад
- $50HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад