Правки багов в ИЕ 6, срочно

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Закрыт4 заявки124 просмотра

Срочно поправить сайт (ссылка в приложении).

В ие 6 глючит сильно,все слезло ! во всех других браузерах идеально все !

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qwerty

123

Нужно поправить как можно быстрее,фтп дам.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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