Мелкие доработки на сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок179 просмотров

Здравствуйте, требуются небольшие доработки на сайте: migomfirma.ru

Вход:

[email protected]

123

Точнее:

1. Пункты 9-16 объединить в один «Формирование устава»

2. Контактная информация должна стоять выше, чем Адрес регистрации за пределами территории РФ.

3. Кнопки сохранить и далее. Когда нажимаешь сохранить около пункта появляется галочка, типо это сделано, кнопка далее, переход на следующий пункт.

4. Убрать обводку.

5. Там где вводим дату, должен быть календарик.

6. Ну и просто сделать его чуть симпатичнее!)

Наш программист сказал, что там работы часов на 5, но к сожалению заболел.

Поэтому результат хочется увидеть сегодня.

Вопросы, задавайте!

Спасибо!

13 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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