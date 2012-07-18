Здравствуйте. Уже есть работающая вёрстка. Но нужно в неё внести 3 изменения, см. приложенный файл.
Слетело меню на сайте
На сайте слетело меню, нужно вернуть на место.
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