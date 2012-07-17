Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок288 просмотров

Необходимо сверстать страницы, см. приложение.

13 лет назад
W_Att
Тимур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$170
5 дней
Сроки сорваны, только обещания, просьбу выслать то, что есть на текущий момент, проигнорировал. Человек сильно подвел, крайне не рекомендую... теперь придется искать другого исполнителя и переплачивать за срочность.
Очень хороший заказчик. Если честно относиться к своим обязанностям, не возникнет никаких проблем.

Заявки фрилансеров

Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки багов в ИЕ 6, срочно

    Срочно поправить сайт (ссылка в приложении). В ие 6 глючит сильно,все слезло ! во всех других браузерах идеально все ! логи для входа qwerty 123 Нужно поправить как можно ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мелкие доработки на сайте

    $100

    Здравствуйте, требуются небольшие доработки на сайте: migomfirma.ru Вход: [email protected] 123 Точнее: 1. Пункты 9-16 объединить в один «Формирование устава» 2. Контактная информация должна стоять выше, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить таблицу

    Имеется скрипт с таблицей, таблица едет и шалит. Необходимо привести в порядок. В основном легко приводится цсс-ом но до конца не получается вывести необходимые правила skype: blackcat200777

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка страницы

    Верстка страницы с нуля HTML, CSS, JS. Нужно сверстать главную страницу для Locator.by. Внешний вид должен быть похож на тот что есть, но сделать его с нуля. Средняя часть где карта не ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка для osCommerce VAM edition

    Натянуть дизайн на CMS osCommerce VAM edition BTS Имеются исходники в формате .psd Нужно качественно сверстать все страницы + внести небольшие правки в движок сайта. Работа производиться на тестовом сервере. Cайт: http://angelshop.com.ua/ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макет товара в Joomla

    Есть уже существующий сверстанный макет товара, но верстка и все элементы отображаются как надо только в ff4, а в других браузерах не так. Нужно сделать что бы в каждом браузере было отображение нормальное. ...

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Требуется вёрстка сайта: главная новости+ подробная акции + подробная страница выбора типа товара калькулятор окон (выезжающюю карусель, скрол выбор ширины и высоты окна) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад