В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально. Надо поправить css файл.
Обновление сайта на Webasyst
Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru
Основные задачи следующие:
Корпоративный цвет — голубой.
1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных (как на la-torta.com.ua). Cлева сменяющаяся картинка — фото победителя конкурса «Лучшие торты наших клиентов» с возможность подписи: лучший торт июля (августа…), имени фамилии и города. Галерею «Торты наших клиентов» нужно дописывать: в галерее должны быть фото тортов с возможностью голосования под картиной торта, ну и конечно возможность добавлять текстовую информацию. Кнопки (объемные) такие-же как на la-torta.com.ua, единственно что добавится кнопка «Торты наших клиентов». Эта кнопка должна получиться точно под картинкой «лучший торт июля…»
2. Каталог слева как на la-torta.com.ua с голубыми объемными кнопками.
3. На главной странице будут размещены каталоги с брендами с которыми мы работаем. Если в каталоге по категориям, например в категории инструменты для моделирования будут бренды PME, FMM, JEM, то в брендовом каталоге в категории например PME будут инструменты для моделирования, щипцы, плунжеры и т.д.
4. Все что ниже каталога слева — удаляем. И нужно будет сделать ссылку (может быть в виде кнопки) на оптовый сайт — www.la-torta.net
Интересует сотрудничество на постоянной основе, поэтому жду предложений от толковых и обязательных исполнителей! Указывайте, пожалуйста сроки и бюджет!
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