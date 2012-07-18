Обновление сайта на Webasyst

Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru

Основные задачи следующие:

Корпоративный цвет — голубой.

1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных (как на la-torta.com.ua). Cлева сменяющаяся картинка — фото победителя конкурса «Лучшие торты наших клиентов» с возможность подписи: лучший торт июля (августа…), имени фамилии и города. Галерею «Торты наших клиентов» нужно дописывать: в галерее должны быть фото тортов с возможностью голосования под картиной торта, ну и конечно возможность добавлять текстовую информацию. Кнопки (объемные) такие-же как на la-torta.com.ua, единственно что добавится кнопка «Торты наших клиентов». Эта кнопка должна получиться точно под картинкой «лучший торт июля…»

2. Каталог слева как на la-torta.com.ua с голубыми объемными кнопками.

3. На главной странице будут размещены каталоги с брендами с которыми мы работаем. Если в каталоге по категориям, например в категории инструменты для моделирования будут бренды PME, FMM, JEM, то в брендовом каталоге в категории например PME будут инструменты для моделирования, щипцы, плунжеры и т.д.

4. Все что ниже каталога слева — удаляем. И нужно будет сделать ссылку (может быть в виде кнопки) на оптовый сайт — www.la-torta.net

Интересует сотрудничество на постоянной основе, поэтому жду предложений от толковых и обязательных исполнителей! Указывайте, пожалуйста сроки и бюджет!