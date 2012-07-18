В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально. Надо поправить css файл.
Из PSD в OpenCart
Нужно сделать шаблон для OpenCart 1.5.3 из файлов psd.
Примеры страниц в приложении.
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