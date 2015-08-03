В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально. Надо поправить css файл.
Доверстать бланк HTML
Необходима верстка бланка (см. приложение)
Верхняя часть сверстана (отправлю исполнителю)
По тому же принципу нужно доверстать остальное.
Браузер Firefox
Абсолютное позиционирование
Отступы, размеры, шрифты в миллиметрах.
В последствии будет использоваться как шаблон для печати из браузера.
Оплата ЯД, WMR
500 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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