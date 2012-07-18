Приватный проект для Алфёрова Геннадия

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка103 просмотра

amanda.com.ua

зайди в категорию

там сразу будет выдано два товара, перейди на вторую страничку, и их уже будет больше

т.е. сразу показывается в категориях только два товара,

настройки, вроде правильные

13 лет назад
granada_invest
Илья 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gaalferov
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано на высшем уровне в кратчайшие сроки, без задержек, спасибо!
Все ок

Заявки фрилансеров

gaalferov
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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