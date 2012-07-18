В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально. Надо поправить css файл.
Требуется отверстать и создать сайт
Здравствуйте
Нужно отверстать три макета и создать сайт на движке wordpress.
Т.з прикрепил с макетами.
На сроки в т.з. не обращайте внимание. Жду от вас сроки и стоимость.
Желаете ускорить общение, пишите в ICQ 418-146-176
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет — голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется Верстка из PSD Выбраному испольнителю вышлем Примерные Файлы картинок и если согласиться то приступит к работеЗакрыт13 лет назад
amanda.com.ua зайди в категорию там сразу будет выдано два товара, перейди на вторую страничку, и их уже будет больше т.е. сразу показывается в категориях только два товара, ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать шаблон для OpenCart 1.5.3 из файлов psd. Примеры страниц в приложении.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходима верстка бланка (см. приложение) Верхняя часть сверстана (отправлю исполнителю) По тому же принципу нужно доверстать остальное. Браузер Firefox Абсолютное позиционирование Отступы, размеры, шрифты в миллиметрах. В ...Завершен10 лет назад
Сверстать три страницыЗавершен13 лет назад
Сверстать две страницы такого плана http://www.netage.bg/uploads/BGNomer/01.jpg Одна главная и подобная внутренняя.Завершен13 лет назад
Необходимо сверстать страницы, см. приложение.Закрыт13 лет назад
Срочно поправить сайт (ссылка в приложении). В ие 6 глючит сильно,все слезло ! во всех других браузерах идеально все ! логи для входа qwerty 123 Нужно поправить как можно ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад