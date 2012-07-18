Требуется отверстать и создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки140 просмотров

Здравствуйте

Нужно отверстать три макета и создать сайт на движке wordpress.

Т.з прикрепил с макетами.

На сроки в т.з. не обращайте внимание. Жду от вас сроки и стоимость.

Желаете ускорить общение, пишите в ICQ 418-146-176

WordPress
13 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад

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