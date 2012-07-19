Сверстать одну страницу из PSD

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок205 просмотров

1. HTML 4.01 / XHTML 1.

2. DIV-верстка.

3. Дизайн резиновый.

4. Все CSS-стили в отдельном файле.

5. Кроссбраузерность.

6. Сроки - желательно сегодня.

CSSHTML
13 лет назад
ivanishin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

anthurium
Ира 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро, качественно, вовремя - Ирина отличный специалист. Всегда на связи. Однозначно стоит с ней работать.
Отличный заказчик, все оплачено в срок как и договаривались. Надеюсь нашла себе постоянного заказчика =)

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anthurium
Ира 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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