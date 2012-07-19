В теме для Drupal есть проблема: в браузере Opera сайдбары уезжают вниз, в других браузерах все нормально. Надо поправить css файл.
Сверстать одну страницу из PSD
1. HTML 4.01 / XHTML 1.
2. DIV-верстка.
3. Дизайн резиновый.
4. Все CSS-стили в отдельном файле.
5. Кроссбраузерность.
6. Сроки - желательно сегодня.
Выбранный исполнитель
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