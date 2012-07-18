Верстка шаблона на wordpress из psd

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок156 просмотров

Верстка шаблона под Wordpress.

Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы.

Требуется создать шаблон под WP.

Портфолио обязательно, новички — извините.

WordPress
13 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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