Вёрстка макета из InDesign

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки204 просмотра

Есть макет сайта, нужно его сверстать в грамотный HTML+CSS.

На работу отводится 1 день (сегодня взяли – завтра сдаём).

Дизайн очень простой, минималистичный. В макете 14 страниц, но все однотипные (одну сверстали, а остальные – на 80-90% копипаст).

Макет в формате Adobe InDesign CS5.5 (файл .indd).

Требования к вёрстке:

– 100%-ная валидная вёрстка под STRICT стандарт – НЕ требуется (утрирую);

– важно, чтобы сайт отображался как в макете во всех основных браузерах: Firefox, Chrome, Opera, IE7+, Safari; и чтобы сайт не расползался при таких операциях как увеличение-уменьшение масштаба или на больших разрешениях;

– важно, чтобы свёрстанный HTML-код был грамотным, вёрстка дивами (таблицами не надо), чтобы стили не писались в тегах, а задавались грамотно через классы и id элементов.

Предпочтение тем, кто предоставит примеры своей вёрстки (чтобы я увидел ваш код).

Макет высылаю по запросу.

Бюджет 1000р, оплачу удобным вам способом, который можно произвести с терминала или через банк.

CSSHTML
13 лет назад
RiddleR
Роман 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обновление сайта на Webasyst

    $100

    Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет — голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание раздела сайта на НТМЛ

    $250

    Необходимо создать раздел сайта, вот такой http://mastertrg.ru/good50161009.html, соответственно наполнить его. Таких разделов необходимо создать еще 3. по 50 долл за раздел. Итого 150 долл. Оплата 50% до, 50% после.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка шаблона на wordpress из psd

    $75

    Верстка шаблона под Wordpress. Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы. Требуется создать шаблон под WP. Портфолио обязательно, новички — извините.

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать html-баннер

    $15

    Здравствуйте. Необходимо сверстать банер в html исходник в psd. Верстка на основе схожего примера, пример во вложении. п. "Откуда": Екатеринбург п. "Куда": Турция, Египет, Испания, Болгария, Италия, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватный проект для Алфёрова Геннадия

    amanda.com.ua зайди в категорию там сразу будет выдано два товара, перейди на вторую страничку, и их уже будет больше т.е. сразу показывается в категориях только два товара, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад