Вёрстка макета из InDesign

Есть макет сайта, нужно его сверстать в грамотный HTML+CSS.

На работу отводится 1 день (сегодня взяли – завтра сдаём).

Дизайн очень простой, минималистичный. В макете 14 страниц, но все однотипные (одну сверстали, а остальные – на 80-90% копипаст).

Макет в формате Adobe InDesign CS5.5 (файл .indd).

Требования к вёрстке:

– 100%-ная валидная вёрстка под STRICT стандарт – НЕ требуется (утрирую);

– важно, чтобы сайт отображался как в макете во всех основных браузерах: Firefox, Chrome, Opera, IE7+, Safari; и чтобы сайт не расползался при таких операциях как увеличение-уменьшение масштаба или на больших разрешениях;

– важно, чтобы свёрстанный HTML-код был грамотным, вёрстка дивами (таблицами не надо), чтобы стили не писались в тегах, а задавались грамотно через классы и id элементов.

Предпочтение тем, кто предоставит примеры своей вёрстки (чтобы я увидел ваш код).

Макет высылаю по запросу.

Бюджет 1000р, оплачу удобным вам способом, который можно произвести с терминала или через банк.