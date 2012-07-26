Приватно для Василия Козыря

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки124 просмотра

Сделать верстку сайта

13 лет назад
wegas
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Все сделано качественно и в срок.
Сделали очередной проект, все как всегда ок. Приятно находить постоянных заказчиков)

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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