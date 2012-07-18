Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет — голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и ...
Добавление фона к изображениям
Здравствуйте.
Необходимо сделать следующий функционал:
Пользователь через визуальный редактор добавляет изображение.
К нему автоматически с двух сторон должны добавляться 2 полосы разного цвета (пример как это должно выглядеть во вложенном файле).
Полосы должны добавляться независимо от размера и пропорций добавляемой фотографии.
Обратите внимание что полосы добавляются не на всем протяжении фотографии, на расстоянии нескольких пикселей от углов их нет.
Настроить это желательно через css.
Оплата сразу.
Спасибо.
П.С. Как именно это будет сделано - добавлением блочных элементов нужного цвета, добавлением фонового изображения - не принципиально.
Важен результат.
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