Сверстать сайт по макетам + прикрутить движок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки236 просмотров

Нужно создание довольно простого сайта (контакты, фотогалерея и т.п.) ОПЕРАТИВНО, по имеющимся шаблонам (PSD). 1-й этап - вёрстка, не более 4х дней, и далее подключение движка, не более недели. Только опытным вебмастерам.

13 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$500
10 дней
Все сделано качественно, профессионально. Человек знает свою работу, не задаёт лишних вопросов - сразу всё понимает. Спасибо!
Спасибо за рабту. Все суппер!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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