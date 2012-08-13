Необходимо сверстать блочным методом главную и внутреннюю страницу сайта, создать из них шаблоны joomla и установить их на сервер. В шапках шаблонов предполагается наличие слайдера. Вобщем ничего сложного.
Сверстать сайт по макетам + прикрутить движок
Нужно создание довольно простого сайта (контакты, фотогалерея и т.п.) ОПЕРАТИВНО, по имеющимся шаблонам (PSD). 1-й этап - вёрстка, не более 4х дней, и далее подключение движка, не более недели. Только опытным вебмастерам.
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