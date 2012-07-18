Вёрстка + интеграция под webassyst 3.0.6

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок91 просмотр

Нужна верстка и интеграция 4-5 страниц под данный движок. Большим плюсом будет если вы сможете и настроить его под нужды(оплачивается отдельно). В идеале нужен человек разбирающийся в движке.

Если вы не натягиваете,но хорошо верстаете и у вас приличная репутация на веблансере - пишите, не стесняйтесь.

дизайн легкий, лаконичный http://s018.radikal.ru/i505/1207/e9/da533347ea42.png

з.ы большая просьба не писать в личку и не оставлять заявку фрилансерам без репутации.

Предлагайте цены.

Сроки приемлемые, не жмут.

13 лет назад
Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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