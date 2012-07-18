Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300. Срок сутки-двое, оплата Яндексом по факту проверки на соответствия. ...
Вёрстка + интеграция под webassyst 3.0.6
Нужна верстка и интеграция 4-5 страниц под данный движок. Большим плюсом будет если вы сможете и настроить его под нужды(оплачивается отдельно). В идеале нужен человек разбирающийся в движке.
Если вы не натягиваете,но хорошо верстаете и у вас приличная репутация на веблансере - пишите, не стесняйтесь.
дизайн легкий, лаконичный http://s018.radikal.ru/i505/1207/e9/da533347ea42.png
з.ы большая просьба не писать в личку и не оставлять заявку фрилансерам без репутации.
Предлагайте цены.
Сроки приемлемые, не жмут.
Заявки фрилансеров
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