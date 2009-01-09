$30
Написать для учебных целей простой (элементарный) SMTP server, методом epoll, протокол передачи данных TCP.
Прикладное ПО6 заявок
Закрыт
15 лет назад
Написать для учебных целей простой (элементарный) SMTP server, методом epoll, протокол передачи данных TCP.
Написать Сервер и клиент с осуществлением удалённого запуска команд (используя семейство функций exec) по стратегии sigwaitinfo с минимум функций, простой, с комментариями на русском языке, под Линукс. Сервер демон, не падает по ctrl+c.
Написать DNS сервер по стратегии epoll с минимум функций, простой, с комментариями на русском, под Линукс. Чтобы не падал по ctrl+c. Демон. Нужен как учебная работа, поэтому не замудрённый. Цена 2000 руб. Просто демон слушающий определенный ...