vitalik

Vitalik Nakonechnyi vitalik

 
37 летРоссия/Сортавала
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SMTP server

    $30

    Написать для учебных целей простой (элементарный) SMTP server, методом epoll, протокол передачи данных TCP.

    SMTP
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Удалённый запуск команд под линукс

    $100

    Написать Сервер и клиент с осуществлением удалённого запуска команд (используя семейство функций exec) по стратегии sigwaitinfo с минимум функций, простой, с комментариями на русском языке, под Линукс. Сервер демон, не падает по ctrl+c.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Hаписать DNS сервер по стратегии epoll

    $65

    Написать DNS сервер по стратегии epoll с минимум функций, простой, с комментариями на русском, под Линукс. Чтобы не падал по ctrl+c. Демон. Нужен как учебная работа, поэтому не замудрённый. Цена 2000 руб. Просто демон слушающий определенный ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад