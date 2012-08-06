vitalina_s

Виталина Скок vitalina_s

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
E-mail: [email protected]
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Видозмінити форму зворотнього зв'язку на сайті
Доработка сайтов
Отличная постановка задачи. Хорошая коммуникация. Своеременная оплата. Рекомендую!
Хочу выразить благодарность Игорю за профессионализм в выполнении поставленных задач и общении! Все было на высшем уровне по качеству работы, за скорость закрытия задач отдельное спасибо! Очень рада, что имела возможность посотрудничать с таким профессионалом как Игорь и в дальнейшем по вопросам и задачам касательно сайта буду обращаться к нему. Это очень ценно найти такого профессионала для работы!
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