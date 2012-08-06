vitalina_s

Необхідно видозмінити форму зворотного зв'язку на сайті, розділивши поле 'Ім’я' на 'Ім’я' та 'Прізвище'. Додати кнопки для переходу в чати Viber і Telegram. Перемістити перемикач мов у хедер сторінки після блоку 'Про компанію'.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Виконати налаштування відправки заявок з форми сайту на пошту GSuite, включаючи ввімкнення SMPT на сервері пошти. Необхідно налаштувати редірект на сторінку успішної оплати по Fondy та додати можливість оплати через ApplePay.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Предпочтительно г.Киев. Тематика - разная.Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Подбираю переводчиков по письменному и устному (последовательному и/или синхронному) переводам для сотрудничества с Бюро Переводов для крупного проекта. Интересуют все группы языков. Все резюме, вопросы и детали по адресу: [email protected].Переводы31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести статью по медицинской тематике с русского на английский язык для размещения в англоязычном журнале.Очень качественно. Желательно носителем английского языка.Переводы11 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
2 года назад
Доработка сайтов
Отличная постановка задачи. Хорошая коммуникация. Своеременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хочу выразить благодарность Игорю за профессионализм в выполнении поставленных задач и общении! Все было на высшем уровне по качеству работы, за скорость закрытия задач отдельное спасибо! Очень рада, что имела возможность посотрудничать с таким профессионалом как Игорь и в дальнейшем по вопросам и задачам касательно сайта буду обращаться к нему. Это очень ценно найти такого профессионала для работы!