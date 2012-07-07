Письменные и устные переводчики

Переводчик (рерайтинг, копирайтинг) с английского языка с задатками лит.редактуры. Тематика (новостной и статейный формат): мода, стиль, luxe, бизнес, интервью и т.д. Площадка – on-line ресурс. Предложения (цена-знаки) и примеры перевода скидывайте [email protected]
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Подбираю переводчиков по письменному и устному (последовательному и/или синхронному) переводам для сотрудничества с Бюро Переводов для крупного проекта. Интересуют все группы языков. Все резюме, вопросы и детали по адресу: [email protected].
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