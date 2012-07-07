Письменные и устные переводчики

ПереводыЗакрыт31 заявка642 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подбираю переводчиков по письменному и устному (последовательному и/или синхронному) переводам для сотрудничества с Бюро Переводов для крупного проекта. Интересуют все группы языков. Все резюме, вопросы и детали по адресу: [email protected].

11 лет назад
vitalina_s
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Переводчик (рерайтинг, копирайтинг) с английского

    Переводчик (рерайтинг, копирайтинг) с английского языка с задатками лит.редактуры. Тематика (новостной и статейный формат): мода, стиль, luxe, бизнес, интервью и т.д. Площадка – on-line ресурс. Предложения (цена-знаки) и примеры перевода скидывайте [email protected]

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики и редакторы немецкого языка

    О компании: euroscript Baltija – региональное представительство международного концерна euroscript International, предоставляющее языковые и лингвистические услуги. Офис euroscript Baltija в Риге (Латвия) работает с русским языком, а также с группой скандинавских и балтийских языков. На сегодняшний ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Устные и письменные переводчики

    Бюро переводов требуются устные и письменные переводчики, для удаленной работы. От вас резюме и условия (стоимость) вашей работы. Почта: [email protected], [email protected]. Если есть вопросы пишите в личку или на почту, в аську не стучите.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются технические переводчики (англ.)

    На постоянную удаленную работу в команду требуются технические переводчики. Темы - IT, пожарная безопасность, автомобили, стройматериалы, и так далее. Уровень владения английским языком - не ниже Upper Intermediate Предпочтение - недорогим исполнителям с лучшим английским. Пишите, пожалуйста, ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик французского языка.

    Требования: - высшее образование; - опыт переводческой деятельности от 1 года; - отличное знание языка; - высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности; - свободное владение ПК. Условия оплаты: 2 USD за 1000 символов с пробелами. Постоянное сотрудничество.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик испанского языка.

    Требования: - высшее образование; - опыт переводов от 1 года; - знание языка на 5+; - высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности; Условия оплаты: 2 USD за 1000 символов с пробелами. Предпочтение будет отдаваться тем кандидатам, кто находится ежедневно и подолгу ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик rus-eng и работа с англ. аудиторией

    Всем привет, несколько позиций, по которым ищу людей: 1. Ищу грамотного переводчика с русского на английский. Тексты будут рассчитаны на англоговорящую публику, поэтому перевод должны быть ОЧЕНЬ грамотным, доходчивым и на современном английском (американском). Пока - ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад