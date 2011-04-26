Требуется переводчик испанского языка.

ПереводыЗакрыт7 заявок156 просмотров
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Требования:

- высшее образование;

- опыт переводов от 1 года;

- знание языка на 5+;

- высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности;

Условия оплаты: 2 USD за 1000 символов с пробелами.

Предпочтение будет отдаваться тем кандидатам, кто находится ежедневно и подолгу в сети с 09:00 по московскому времени.

Если вышеуказанные условия вам подходят смело пишите в личку оставляйте краткую информацию о себе, а также электронный адрес для связи.

13 лет назад
develzcom
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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