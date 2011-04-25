Переводчик rus-eng и работа с англ. аудиторией

ПереводыЗакрыт9 заявок327 просмотров
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Всем привет, несколько позиций, по которым ищу людей:

1. Ищу грамотного переводчика с русского на английский. Тексты будут рассчитаны на англоговорящую публику, поэтому перевод должны быть ОЧЕНЬ грамотным, доходчивым и на современном английском (американском). Пока - несколько страниц А4

2. Ищу нескольких людей для общения на англоязычных форумах (опять таки игровая тема), оплата за количество осмысленных постов, всего необходимо будет сделать 10-15 постов по теме.

Общие требования:

- очень хороший соверменный английский

- приемлимое знание игровой сферы (многопользовательские игры, стратегии, rpg и пр.)

- ответственной и адекватность

- ежедневно онлайн

Предложения как обычно скидывайте сюда или в личку.

13 лет назад
tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
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