О компании:

euroscript Baltija – региональное представительство международного концерна euroscript International, предоставляющее языковые и лингвистические услуги. Офис euroscript Baltija в Риге (Латвия) работает с русским языком, а также с группой скандинавских и балтийских языков. На сегодняшний день, в euroscript Baltija работает около 45 штатных переводчиков, а число активных внештатных переводчиков составляет более 300 человек.

Нашими постоянными клиентами являются учреждения Европейского Союза и другие международные организации, различные частные компании и предприятия различных индустрий. Мы специализируемся на таких тематиках, как промышленность, техника, юриспруденция, здравоохранение и ИТ.

euroscript Baltija является ведущей компанией по предоставлению языковых услуг в странах Балтии; а euroscript группа уже шестой год подряд входит в Топ 10 мировых компаний по предоставлению лингвистических услуг полного спектра.

О ВАКАНСИИ

Нам требуются внештатные переводчики и редакторы немецкого языка для работы над техническими проектами.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• носитель русского языка с отличным знанием немецкого;

• желательно высшее образование в области лингвистики и/или переводов;

• опыт переводов технических текстов (промышленное оборудование, электроника, электрика, механика, автомобилестроение);

• обязательный опыт работы и наличие Trados (навыки работы и наличие Transit и/или Across будет считаться преимуществом);

• наличие банковского счета для перевода оплаты за выполненную работу;

• готовность пройти предварительное тестирование;

• ответственность, аккуратность и внимание к деталям.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• постоянный и высокий объем работ;

• конкурентноспособное вознаграждение и своевременную;

• работу с проектами международно известных компаний;

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с euroscript Baltija, присылайте свое CV в формате Europass и заявку с указанием:

1. своей ставки за слово в ЕВРО;

2. своего правового статуса (наприм., индивидуальный предприниматель, физическое лицо, компания).

Контактное лицо: Снежана Кондрашова

Адрес эл. почты: [email protected]