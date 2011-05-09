Онлайн-школе английского языка english-study-online.ru требуется преподаватель английского языка для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 6 лет, в тогм числе и групповое обучение. ...
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О компании:
euroscript Baltija – региональное представительство международного концерна euroscript International, предоставляющее языковые и лингвистические услуги. Офис euroscript Baltija в Риге (Латвия) работает с русским языком, а также с группой скандинавских и балтийских языков. На сегодняшний день, в euroscript Baltija работает около 45 штатных переводчиков, а число активных внештатных переводчиков составляет более 300 человек.
Нашими постоянными клиентами являются учреждения Европейского Союза и другие международные организации, различные частные компании и предприятия различных индустрий. Мы специализируемся на таких тематиках, как промышленность, техника, юриспруденция, здравоохранение и ИТ.
euroscript Baltija является ведущей компанией по предоставлению языковых услуг в странах Балтии; а euroscript группа уже шестой год подряд входит в Топ 10 мировых компаний по предоставлению лингвистических услуг полного спектра.
О ВАКАНСИИ
Нам требуются внештатные переводчики и редакторы немецкого языка для работы над техническими проектами.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• носитель русского языка с отличным знанием немецкого;
• желательно высшее образование в области лингвистики и/или переводов;
• опыт переводов технических текстов (промышленное оборудование, электроника, электрика, механика, автомобилестроение);
• обязательный опыт работы и наличие Trados (навыки работы и наличие Transit и/или Across будет считаться преимуществом);
• наличие банковского счета для перевода оплаты за выполненную работу;
• готовность пройти предварительное тестирование;
• ответственность, аккуратность и внимание к деталям.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• постоянный и высокий объем работ;
• конкурентноспособное вознаграждение и своевременную;
• работу с проектами международно известных компаний;
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с euroscript Baltija, присылайте свое CV в формате Europass и заявку с указанием:
1. своей ставки за слово в ЕВРО;
2. своего правового статуса (наприм., индивидуальный предприниматель, физическое лицо, компания).
Контактное лицо: Снежана Кондрашова
Адрес эл. почты: [email protected]
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