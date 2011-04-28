Требуются технические переводчики (англ.)

ПереводыЗакрыт18 заявок368 просмотров
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На постоянную удаленную работу в команду требуются технические переводчики.

Темы - IT, пожарная безопасность, автомобили, стройматериалы, и так далее.

Уровень владения английским языком - не ниже Upper Intermediate

Предпочтение - недорогим исполнителям с лучшим английским.

Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в проект (остальные заявки будут игнорироваться):

1. Цена за 1000 знаков без пробелов

2. Ссылки на лучшие технические тексты на английском языке

Кандидатам вышлю оплачиваемое тестовое задание. Оплачиваемое - если это будет не машинный перевод и если грамматика будет на хорошем уровне. Неоплаченные статьи (с ужасным качеством) останутся в собственности исполнителей, я их использовать не буду.

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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