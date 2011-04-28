Требуются технические переводчики (англ.)

На постоянную удаленную работу в команду требуются технические переводчики.

Темы - IT, пожарная безопасность, автомобили, стройматериалы, и так далее.

Уровень владения английским языком - не ниже Upper Intermediate

Предпочтение - недорогим исполнителям с лучшим английским.

Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в проект (остальные заявки будут игнорироваться):

1. Цена за 1000 знаков без пробелов

2. Ссылки на лучшие технические тексты на английском языке

Кандидатам вышлю оплачиваемое тестовое задание. Оплачиваемое - если это будет не машинный перевод и если грамматика будет на хорошем уровне. Неоплаченные статьи (с ужасным качеством) останутся в собственности исполнителей, я их использовать не буду.