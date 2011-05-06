Требуются переводчики английского языка

Всем привет, несколько позиций, по которым ищу людей: 1. Ищу грамотного переводчика с русского на английский. Тексты будут рассчитаны на англоговорящую публику, поэтому перевод должны быть ОЧЕНЬ грамотным, доходчивым и на современном английском (американском). Пока - ...