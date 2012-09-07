$700
Интернет-магазин на cms NopCommerce (ASP.NET). Необходимо довести его до ума (устранить проблемы, внести изменения и дополнения). Бюджет 20000-23000р.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
11 лет назад
Интернет-магазин на cms NopCommerce (ASP.NET). Необходимо довести его до ума (устранить проблемы, внести изменения и дополнения). Бюджет 20000-23000р.
Интернет-магазин на cms NopCommerce. Нужно привести отображение рекомендуемых товаров в соответствие с отображение всех товаров (сейчас рек. товары отображаются в одну колонку, см. вложение).
Интернет-магазин на NopCommerce (ASP.NET+MSSQL), нужно изменить отображение категорий с товарами на главной странице, добавить возможность переключения по нажатию
Требуется внести изменения в работу интернет-магазина (NopCommerce, ASP.NET) в соответствии с ТЗ. При добросовестном исполнении возможно дальнейшее сотрудничество.