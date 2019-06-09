Здравствуйте, я Виталий, художник.

Многолетний опыт в рисовании, черчении, анимации. Работал, преимущественно, преподавателем изобразительного искусства в частной школе для детей и взрослых с индивидуальным подходом. Работы велись в различных техниках и сюжетах. Это и дало мне разнообразный опыт в рисовании. Так же увлекаюсь современными и классическими произведениями. Большое влияние на мое творчество оказали: Х.Миядзаки, Н.Фешин, Б.Валеджио, М.Врубель, ... Постоянно развиваюсь и совершенствуюсь. Обладаю хорошим вкусом и развитым чувством стиля. Сейчас решил заняться фрилансом.

Выполняю работы в основном в сфере иллюстраций, концепт арта, живописи, графики. Различные техники. Работаю удаленно. Могу делать рисунки в Photoshop (растровые) любого качества и формата. Так же акварель, пастель, тушь оригиналы или сканы. Ретушь и реставрация фотографий. Так же в планах освоить векторную графику, цифровой скульптинг, 2d покадровую анимацию.

Работа фриланс сейчас у меня основная, так что все время могу уделить Вашим заказам.