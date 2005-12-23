vitalyn

Гость vitalyn

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Задача: изобразить зимний сад...

    $100

    Что-то вроде этого: http://www.deviantart.com/deviation/34321970/ Я имею ввиду нижнюю часть с деревом... ...или этого: http://www.deviantart.com/deviation/44552974/ Хотя не обязательно именно так...нужно детально, с перспективой, деревьями в снегу. Главное, посетителю должно быть понятно, что это именно сад и именно зимний. Перед ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подбор и установка скрипта на php-сайт

    Здравствуйте! Необходимо подобрать и установить скрипт топа сайтов. В идеале - точно такой, что есть на этом сайте: http://www.oru.ru/foto/oboi/top/?id=369 в правом верхнем углу. Нужно следующее: 1. Несколько сайтов с наибольшим количеством переходов (на наш сайт) отображаются на главной ...

    PHPPerl
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ARTERRA

    Скрипт фотогалереи Coppermine. Ситуация такая: при добавлении нового фото, скриптом автоматически создается миниатюра для предпросмотра, при нажатии на которую открывается страница с полной картинкой. Необходимо следующее: Переделать скрипт так, что предпросмотр должен создаваться как и раньше, но ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
mumur
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
ARTERRA
Приятно было работать. Замечательный заказчик