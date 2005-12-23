Что-то вроде этого: http://www.deviantart.com/deviation/34321970/ Я имею ввиду нижнюю часть с деревом... ...или этого: http://www.deviantart.com/deviation/44552974/ Хотя не обязательно именно так...нужно детально, с перспективой, деревьями в снегу. Главное, посетителю должно быть понятно, что это именно сад и именно зимний. Перед ...