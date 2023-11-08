🔥 Быстрое и качественное создание адаптивных веб-сайтов, любой сложности! Html | Css | Bootstrap | BEM | Js | jQuery | Figma

👋Привет, расту как Frontend-Developer!

Меня зовут Виталий, и я Fullstack-Developer с опытом работы в разработке уже полтора года. Начав с программирования Backend приложений таких как генераторов текстов, аскии-арта и других интересных проектов на языке Golang, которые можно посмотреть в моем github-профиле, я быстро переключился на Frontend разработку и в этом нашел свое призвание. Обладаю обширным опытом в написании адаптивной, семантически правильной веб-верстке. Моё портфолио для ознакомления с моими работами, также исходные коды этих работ можно найти в моем github-профиле, чтобы оценить мои работы изнутри.

Мой stack :

HTML, CSS, BEM

Flexbox, Grid

Bootstrap

Pixel-Perfect (Верстаю пиксель в пиксель)

Оптимизирую страницы используя минификаторы и конвертеры изображений

Благодаря ARIA атрибутам делаю сайты доступными для всех

Пишу чистый код на JavaScript

Применяю jQuery если есть необходимость

Git-Hub, Gitea, Git

Figma, psd макеты

🤔 Почему именно я?

Вы можете быть уверены, что выбрав меня в качестве исполнителя для верстки Ваших сайтов, получите следующие преимущества:

Профессиональный опыт: мой обширный опыт в веб-разработке и написании чистого кода гарантирует качественную работу. Точность и детализация: я уделяю внимание каждой детали, чтобы обеспечить максимальную точность и визуальную привлекательность проектов. Актуальные технологии: следование современным технологиям и тенденциям позволяет создавать современные и инновационные веб-сайты. Оптимизация и адаптивность: ваш проект будет максимально оптимизирован для быстрой загрузки и адаптирован под разные устройства. Чистый и надежный код: пишу чистый и надежный код, что обеспечивает устойчивость и легкость обслуживания веб-сайтов. Поддержка и гарантия качества: всегда готов помочь и внести коррективы, если это необходимо, и предоставляю гарантию на качество моей работы. Готовность к сотрудничеству: Я всегда готов к новым вызовам и интересным проектам, работая над ними с полным погружением и энтузиазмом.

Когда выбираете меня, Вы получают не просто исполнителя, но и партнера, готового воплотить Ваши идеи в веб-реальность.

Для связи со мной: