vitnat

Виталий vitnat

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
🔥 Быстрое и качественное создание адаптивных веб-сайтов, любой сложности! Html | Css | Bootstrap | BEM | Js | jQuery | Figma

👋Привет, расту как Frontend-Developer!

Меня зовут Виталий, и я Fullstack-Developer с опытом работы в разработке уже полтора года. Начав с программирования Backend приложений таких как генераторов текстов, аскии-арта и других интересных проектов на языке Golang, которые можно посмотреть в моем github-профиле, я быстро переключился на Frontend разработку и в этом нашел свое призвание.

Обладаю обширным опытом в написании адаптивной, семантически правильной веб-верстке. Моё портфолио для ознакомления с моими работами, также исходные коды этих работ можно найти в моем github-профиле, чтобы оценить мои работы изнутри.

Мой stack :

  • HTML, CSS, BEM

  • Flexbox, Grid

  • Bootstrap

  • Pixel-Perfect (Верстаю пиксель в пиксель)

  • Оптимизирую страницы используя минификаторы и конвертеры изображений

  • Благодаря ARIA атрибутам делаю сайты доступными для всех

  • Пишу чистый код на JavaScript

  • Применяю jQuery если есть необходимость

  • Git-Hub, Gitea, Git

  • Figma, psd макеты

🤔 Почему именно я?
Вы можете быть уверены, что выбрав меня в качестве исполнителя для верстки Ваших сайтов, получите следующие преимущества:

  1. Профессиональный опыт: мой обширный опыт в веб-разработке и написании чистого кода гарантирует качественную работу.

  2. Точность и детализация: я уделяю внимание каждой детали, чтобы обеспечить максимальную точность и визуальную привлекательность проектов.

  3. Актуальные технологии: следование современным технологиям и тенденциям позволяет создавать современные и инновационные веб-сайты.

  4. Оптимизация и адаптивность: ваш проект будет максимально оптимизирован для быстрой загрузки и адаптирован под разные устройства.

  5. Чистый и надежный код: пишу чистый и надежный код, что обеспечивает устойчивость и легкость обслуживания веб-сайтов.

  6. Поддержка и гарантия качества: всегда готов помочь и внести коррективы, если это необходимо, и предоставляю гарантию на качество моей работы.

  7. Готовность к сотрудничеству: Я всегда готов к новым вызовам и интересным проектам, работая над ними с полным погружением и энтузиазмом.

Когда выбираете меня, Вы получают не просто исполнителя, но и партнера, готового воплотить Ваши идеи в веб-реальность.

Для связи со мной:

Telegram: vitnat1

Github: vtarasso

E-mail: [email protected]

Портфолио

Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#475
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1106
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $50от 3 дней
#1197
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#3479