👋Привет, расту как Frontend-Developer!
Меня зовут Виталий, и я Fullstack-Developer с опытом работы в разработке уже полтора года. Начав с программирования Backend приложений таких как генераторов текстов, аскии-арта и других интересных проектов на языке Golang, которые можно посмотреть в моем github-профиле, я быстро переключился на Frontend разработку и в этом нашел свое призвание.
Обладаю обширным опытом в написании адаптивной, семантически правильной веб-верстке. Моё портфолио для ознакомления с моими работами, также исходные коды этих работ можно найти в моем github-профиле, чтобы оценить мои работы изнутри.
Мой stack :
HTML, CSS, BEM
Flexbox, Grid
Bootstrap
Pixel-Perfect (Верстаю пиксель в пиксель)
Оптимизирую страницы используя минификаторы и конвертеры изображений
Благодаря ARIA атрибутам делаю сайты доступными для всех
Пишу чистый код на JavaScript
Применяю jQuery если есть необходимость
Git-Hub, Gitea, Git
Figma, psd макеты
🤔 Почему именно я?
Вы можете быть уверены, что выбрав меня в качестве исполнителя для верстки Ваших сайтов, получите следующие преимущества:
Профессиональный опыт: мой обширный опыт в веб-разработке и написании чистого кода гарантирует качественную работу.
Точность и детализация: я уделяю внимание каждой детали, чтобы обеспечить максимальную точность и визуальную привлекательность проектов.
Актуальные технологии: следование современным технологиям и тенденциям позволяет создавать современные и инновационные веб-сайты.
Оптимизация и адаптивность: ваш проект будет максимально оптимизирован для быстрой загрузки и адаптирован под разные устройства.
Чистый и надежный код: пишу чистый и надежный код, что обеспечивает устойчивость и легкость обслуживания веб-сайтов.
Поддержка и гарантия качества: всегда готов помочь и внести коррективы, если это необходимо, и предоставляю гарантию на качество моей работы.
Готовность к сотрудничеству: Я всегда готов к новым вызовам и интересным проектам, работая над ними с полным погружением и энтузиазмом.
Когда выбираете меня, Вы получают не просто исполнителя, но и партнера, готового воплотить Ваши идеи в веб-реальность.
Для связи со мной:
Telegram: vitnat1
Github: vtarasso
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Burgers - адаптивный лендингнет просмотров
- Cyberpunk-promo - лендинг об игренет просмотров
- Евклид - лендинг строительной компаниинет просмотров
- Lagoona - лендинг сайта отелейнет просмотров
- Lionic - адаптивный лендингнет просмотров
- Skillbox - лендингнет просмотров
- Paris - лендинг бронирования номеров в отеляхнет просмотров
- Forum - многостранничный сайт написанный на Golangнет просмотров
- Ascii-art-генератор написанный на Golangнет просмотров