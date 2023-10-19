vivaldi_andrew

Требуется создать качественные и информативные отзывы на товары для интернет-магазина. Работа должна учитывать особенности каждого товара и быть написана в доступной форме.
Интернет-магазины27 заявок
Закрыт
год назад
Требуется создать качественные и информативные отзывы на товары для интернет-магазина. Работа должна учитывать особенности каждого товара и быть написана в доступной форме.
Требуется разработать рекламный баннер для сайта в двух размерах: 1170x410 и 380x300. Пример баннера предоставлен. Основное внимание следует уделить дизайну и соответствию требованиям.