vivaldi_andrew

Андрій vivaldi_andrew

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
$15
10 баллов
2 года назад
Рекламний банер на сайт в двох розмірах
Создание баннеров
ввічливий замовник, на зв'язку, всі правки конструктивні, рекомендую!
всі побажання були враховані. всі правки були виконані. все гуд.
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