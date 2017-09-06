Обработка фотографий, логотипов, банеров, шейповой анимации
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Работаю в группе "GOODWEARS" - https://vk.com/goodweardoc - Делаю заказ/ бесплатно за подписки/ договориваймся о цене
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Быстро и приятно - то что нужно
Ответный отзыв
Честный заказчик, говорит все подробно, с оплатой не задерживает
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству. Понятное задание, моментальная оплата. Рекомендую как порядочного и хорошего заказчика!