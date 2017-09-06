vixorev

Эдик Шпунтов vixorev

 
23 годаРоссия/Иркутск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обработка фотографий, логотипов, банеров, шейповой анимации

Почта 

[email protected]

Работаю в группе "GOODWEARS" - https://vk.com/goodweardoc  - Делаю заказ/ бесплатно за подписки/  договориваймся о цене

Отзывы заказчиков
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Лого для канала
Быстро и приятно - то что нужно
Честный заказчик, говорит все подробно, с оплатой не задерживает
Ответный отзыв
Shaman703
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Логотип!
Отличная работа!
Рад был сотрудничеству. Понятное задание, моментальная оплата. Рекомендую как порядочного и хорошего заказчика!
Ответный отзыв