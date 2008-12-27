vladimirTroomb

Ищу Flash/Flex разработчика, которому интересны сложные задания. Необходимые навыки : Знание Wowza media server или (что лучше) Red5. Знание Flex/Flash технологий. Знания Java или той технологии с которой можно настроить медиасервер. Суть: Необходимо разработать 2 приложения, прототипа. Без дизайна и всяких ...