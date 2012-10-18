vladimirivvanovv

Иванов Владимир vladimirivvanovv

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ooo-kreatiff
Креатифф 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
0 баллов
11 лет назад
Скрипт для подтверждения подписки
Исполнитель пропал
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Автоматический просмоторщик страниц сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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