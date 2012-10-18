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Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
11 лет назад
Исполнитель пропал
$100
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Системное программирование
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от $10
от 1 дня
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Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга