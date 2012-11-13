Автоматический просмоторщик страниц сайта

Необходима максимально оптимизированная программа для автоматического просмотра страниц сайта.

Программа должна работать так:

1. мы вводом в нее данные xml файла карты сайта, она начинает открывать каждую страничку в браузере chrome, после полной погрузки страницы программа закрывает вкладку и открывает следующую страничку сайта и так далее.

(настройка количество одновременно открываемых вкладок)

2. После того как программа открыла по одному разу все страницы указанные в xml файле, она должна следить за появлением новых страниц в файле и обрабатывать их в браузере. (настройка времени опроса файла)

Вот такое вот нехитрое приложение, нужно максимально оптимизированное приложение, с наименьшим потреблением ресурсов, т.к будет запускаться на виртуальной win машине.

Цена/Сроки