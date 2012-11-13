Есть список файлов графических обычных BMP, надо написать прогу которая записывает все файлы в один файл, типа pak название файлов на русском языке. Плюс защита, минимальная защита. ...
Автоматический просмоторщик страниц сайта
Необходима максимально оптимизированная программа для автоматического просмотра страниц сайта.
Программа должна работать так:
1. мы вводом в нее данные xml файла карты сайта, она начинает открывать каждую страничку в браузере chrome, после полной погрузки страницы программа закрывает вкладку и открывает следующую страничку сайта и так далее.
(настройка количество одновременно открываемых вкладок)
2. После того как программа открыла по одному разу все страницы указанные в xml файле, она должна следить за появлением новых страниц в файле и обрабатывать их в браузере. (настройка времени опроса файла)
Вот такое вот нехитрое приложение, нужно максимально оптимизированное приложение, с наименьшим потреблением ресурсов, т.к будет запускаться на виртуальной win машине.
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