Автоматический просмоторщик страниц сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок164 просмотра

Необходима максимально оптимизированная программа для автоматического просмотра страниц сайта.

Программа должна работать так:

1. мы вводом в нее данные xml файла карты сайта, она начинает открывать каждую страничку в браузере chrome, после полной погрузки страницы программа закрывает вкладку и открывает следующую страничку сайта и так далее.

(настройка количество одновременно открываемых вкладок)

2. После того как программа открыла по одному разу все страницы указанные в xml файле, она должна следить за появлением новых страниц в файле и обрабатывать их в браузере. (настройка времени опроса файла)

Вот такое вот нехитрое приложение, нужно максимально оптимизированное приложение, с наименьшим потреблением ресурсов, т.к будет запускаться на виртуальной win машине.

Цена/Сроки

13 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vladimirivvanovv
Иванов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vladimirivvanovv
Иванов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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