Десктопный парсер сайта 2гис

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки217 просмотров

Требуется десктопное приложение для вытягивания данных об организациях с сайта 2gis.

Программа должна быть написана на Delphi и поставляться с исходниками (для самостоятельных доработок).

Что должно быть в программе:

1. Список городов с возможностью выбрать несколько городов сразу. Список городов обновляется с сайта (синхронизируется).

2. Список рубрик с возможностью выбрать несколько рубрик сразу. Список рубрик обновляется с сайта (синхронизируется).

3. Кнопка запуска работы, по нажатию которой программа начинает собирать с сайта 2GIS данные об организациях в заданных городах и заданных рубриках и записывать в файл Excel каждую организацию в отдельную строку, со следующими колонками:

ID Название Email Сайт Рубрики Телефон1 ... ТелефонN ПочтовыйАдрес

Предпочтение при выборе исполнителя будет отдано тому, у кого уже есть подобный парсер, и ему потребуются небольшие затраты ресурсов.

Хорошему исполнителю гарантируются хорошие отзывы!

Delphi
13 лет назад
jobinfo2012
Вероника 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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