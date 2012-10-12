Поддержка 1С8 на удаленке.

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Периодически требуются услуги программиста/администратора 1С.

Сеть строительных магазинов (5 точек на тонких клиентах) + выгрузка в интернет-магазин (Битрикс)

Сервер на Win2008, файловая версия.

Требования:

- опыт работы по развертыванию и сопровождению 1С не менее 2 лет.

- ответственность, умение прогнозировать сроки выполнения поставленных задач и соблюдать их.

- быть на связи: почта, скайп, моб(!)

Объем работ не высокий.

Ставка 500р. в час.

13 лет назад
tentvelve
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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