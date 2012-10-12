Написать алгоритм победы в крестики-нолики

Требуется челоек для написания алгоритма для победы в крестиках-ноликах (5 в ряд)

немного нестандартные правила игры

поле 15х15 (стандартное для крестиков ноликов 5 в ряд) для победы нужно выстроить в ряд 5 крестиков (или ноликов соответственно)

отличмие о стандартной игры вот в чем - после первых ходов (первого хода крестика и нолика) одна из клеточек рядом с крестиком/ноликом блокируется. то есть туда уже нельзя ставить ничего, клеточка "выпадет" из игры.

реально ли написать программу рассчитывающую победные действия для такой игры?