Программа шифрования по Виженеру.

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Завершен2 заявки167 просмотров

Добрый день! Есть готовая форма в Delphi с элементами интерфейса, реализован ввод таблицы символов. Требуется организовать само шифрование. В принципе есть уже похожие программы (ссылку только исполнителю) и много информации в интернете. Фактически можно просто перенести код из одной программы в другую, и добавить совсем немного своего.

Исполнителю скину все файлы и подробно объясню остальное и дам полную информацию, для человека в "теме", работа будет очень простая. Бюджет небольшой 200-300р. Сделать надо сегодня.

Delphi
13 лет назад
Ersto
Рейл 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

paranoicsan
Кузнецов 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Быстро справился с поставленной задачей! Хороший программист!
Нормальная постановка задачи

Заявки фрилансеров

paranoicsan
Кузнецов 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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