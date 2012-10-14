Есть модуль для распаковки RAR-архивов (см. приложение к проекту), нужно оперативно доработать его, добавив доп.возможности: - возможность реалтайм-мониторинга процесса распаковки (сколько % распаковалось, какой файл распаковываем) - возможность указать, какие файлы из архива ...
Программа шифрования по Виженеру.
Добрый день! Есть готовая форма в Delphi с элементами интерфейса, реализован ввод таблицы символов. Требуется организовать само шифрование. В принципе есть уже похожие программы (ссылку только исполнителю) и много информации в интернете. Фактически можно просто перенести код из одной программы в другую, и добавить совсем немного своего.
Исполнителю скину все файлы и подробно объясню остальное и дам полную информацию, для человека в "теме", работа будет очень простая. Бюджет небольшой 200-300р. Сделать надо сегодня.
Выбранный исполнитель
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