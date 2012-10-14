Программа шифрования по Виженеру.

Добрый день! Есть готовая форма в Delphi с элементами интерфейса, реализован ввод таблицы символов. Требуется организовать само шифрование. В принципе есть уже похожие программы (ссылку только исполнителю) и много информации в интернете. Фактически можно просто перенести код из одной программы в другую, и добавить совсем немного своего.

Исполнителю скину все файлы и подробно объясню остальное и дам полную информацию, для человека в "теме", работа будет очень простая. Бюджет небольшой 200-300р. Сделать надо сегодня.