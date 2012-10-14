paranoicsan

Кузнецов paranoicsan

 
42 годаРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

skype: cs_sanych

доп. отзывы:

http://freelance.ru/users/paranoicsan/

https://www.odesk.com/o/profiles/users/_~01a7ffcda3c504455e/

Портфолио
Отзывы заказчиков
Ersto
Рейл 
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Программа шифрования по Виженеру.
Быстро справился с поставленной задачей! Хороший программист!
Нормальная постановка задачи
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $30
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $15
нет рейтинга