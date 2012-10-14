skype: cs_sanych
доп. отзывы:
http://freelance.ru/users/paranoicsan/
https://www.odesk.com/o/profiles/users/_~01a7ffcda3c504455e/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Smartgeo.kz169 просмотров
- Billkill.ru157 просмотров
- БД: Поставщики металла249 просмотров
- Граббер ссылок с указанного адреса233 просмотра
- WaterGuide для работы с ГИС-системами176 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
11 лет назад
Быстро справился с поставленной задачей! Хороший программист!
Ответный отзыв
Нормальная постановка задачи
Прикладное ПО
1 отзыв
от $30
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $15
нет рейтинга