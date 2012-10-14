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Добрый день! Требуется написать программу на Java. Желательно в Net Beans.Все подробности в прикрепленном файле.
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Добрый день! Требуется написать программу на Java. Желательно в Net Beans.Все подробности в прикрепленном файле.
Добрый день! Есть готовая форма в Delphi с элементами интерфейса, реализован ввод таблицы символов. Требуется организовать само шифрование. В принципе есть уже похожие программы (ссылку только исполнителю) и много информации в интернете. Фактически можно просто ...