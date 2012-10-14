Ersto

Рейл Ersto

 
45 летУкраина/Алушта
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа шифрования по Виженеру.

    Добрый день! Есть готовая форма в Delphi с элементами интерфейса, реализован ввод таблицы символов. Требуется организовать само шифрование. В принципе есть уже похожие программы (ссылку только исполнителю) и много информации в интернете. Фактически можно просто ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
paranoicsan
Кузнецов 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
9 баллов
9 лет назад
Программа шифрования по Виженеру.
Нормальная постановка задачи
Быстро справился с поставленной задачей! Хороший программист!
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