Добавить в табличную часть обработки печати ценников колонку с текущими остатками по выбранному складу АТТ. ICQ 264844039
Обработка прайсов поставщиков для ИМ
Здравствуйте,
Необходима программа которая должна решить следующие задачи для оптимизации работы интернет магазина.
Есть несколько десятков поставщиков у всех разный формат прайс листов, необходимо что бы все прайс листы преобразовывались с стандартный xml файл с возможностью последующей загрузки,установки цен и обновления товарных позиций на сайт, с привязкой фото товарных позиций.
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