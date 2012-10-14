Обработка прайсов поставщиков для ИМ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок169 просмотров

Здравствуйте,

Необходима программа которая должна решить следующие задачи для оптимизации работы интернет магазина.

Есть несколько десятков поставщиков у всех разный формат прайс листов, необходимо что бы все прайс листы преобразовывались с стандартный xml файл с возможностью последующей загрузки,установки цен и обновления товарных позиций на сайт, с привязкой фото товарных позиций.

13 лет назад
ua_kos
Шагов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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