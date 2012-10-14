Написать парсер

$100
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  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки125 просмотров

Добрый день!

Нужно написать парсер.

ТЗ в приложении.

Срок - 2 дня.

Оплата - 2000 руб. после сдачи и тестирования парсера.

Исполнитель сам должен проверить свою работу и протестировать все баги.

13 лет назад
rustamdh
Рустам 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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