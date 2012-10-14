Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стеганографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения — контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр восстановленного ...
Написать парсер
Добрый день!
Нужно написать парсер.
ТЗ в приложении.
Срок - 2 дня.
Оплата - 2000 руб. после сдачи и тестирования парсера.
Исполнитель сам должен проверить свою работу и протестировать все баги.
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