Написать программу-видеоредактор

Ищу человека, у которого есть силы (а лучше опыт) для написания видеоредактора. Ближайший пример по функционалу - http://www.nchsoftware.com/videopad/index.html

На входе - практически любой видеофайл. На выходе - видеофайл AVI, WMV или MKV с разрешением до FullHD.

Уметь резать-клеить видео, вставлять переходные эффекты между роликами, добавлять текстовые комментарии.

Уметь регулировать громкость аудио исходного видео, уметь накладывать дополнительный звук.

Проект не "написал и забыл", потребуется еще поддержка/доработка на пару лет точно.

Пишите :)