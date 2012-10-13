Требуется написать подобный софт, по добавлению комментариев и выводу их в топ
Написать программу-видеоредактор
Ищу человека, у которого есть силы (а лучше опыт) для написания видеоредактора. Ближайший пример по функционалу - http://www.nchsoftware.com/videopad/index.html
На входе - практически любой видеофайл. На выходе - видеофайл AVI, WMV или MKV с разрешением до FullHD.
Уметь резать-клеить видео, вставлять переходные эффекты между роликами, добавлять текстовые комментарии.
Уметь регулировать громкость аудио исходного видео, уметь накладывать дополнительный звук.
Проект не "написал и забыл", потребуется еще поддержка/доработка на пару лет точно.
Пишите :)
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