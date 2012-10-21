Delphi мини программа (упаковка)

Есть список файлов графических обычных BMP, надо написать прогу

которая записывает все файлы в один файл, типа pak

название файлов на русском языке. Плюс защита,

минимальная защита.

В программе есть 3 кнопки: запаковать, распаковать, и тест.

Тест это псевдо запуск программы.

Тест действия программы такие, есть папка допустим архивы

в ней пару pak файлов. Программа разархивирует все эти файлы

допустим в папку TEMP, создает treelist в программе + массив путей и названий файлов

TMyFile = record

Name,Dir: String;

end;

Mas_Color: array [1..1000] of TMyFile;

PAK1

- файл 1

- файл 2

- файл 3

PAK 2

- файл 1

При нажатие на на любой из файлов открывается картинка.

Разумеется все должно быть написонно, аккуратно,