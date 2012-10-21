Delphi мини программа (упаковка)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок258 просмотров

Есть список файлов графических обычных BMP, надо написать прогу

которая записывает все файлы в один файл, типа pak

название файлов на русском языке. Плюс защита,

минимальная защита.

В программе есть 3 кнопки: запаковать, распаковать, и тест.

Тест это псевдо запуск программы.

Тест действия программы такие, есть папка допустим архивы

в ней пару pak файлов. Программа разархивирует все эти файлы

допустим в папку TEMP, создает treelist в программе + массив путей и названий файлов

TMyFile = record

Name,Dir: String;

end;

Mas_Color: array [1..1000] of TMyFile;

PAK1

- файл 1

- файл 2

- файл 3

PAK 2

- файл 1

При нажатие на на любой из файлов открывается картинка.

Разумеется все должно быть написонно, аккуратно,

Delphi
13 лет назад
antonbergov
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$12
3 дня
Отличный программист Delphi, все по делу и быстро! Буду обращаться еще!
С заказчиком проблем не возникло. Никаких. Общается вежливо, культурно. Объясняет задачу толково, доступно и понятно. Оплату произвёл больше, чем предлагал. С такими заказчиками всегда приятно иметь дело!

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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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