Требуется постер (десктопный), можно и серверный на php. Есть наработки на Delphi (возникают проблемы с авторизацией).
Переписать программу с KDE на Qt/C++
Нужно переписать программу с KDE на Qt/C++. Работы немного, большая часть переносится без изменений
Заявки фрилансеров
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