HTML- coding adaptive layouts, верстка адаптивных страниц

Привет всем!

Делаю адаптивную верстку PSD-макетов, для ИЕ 8+ (не ниже) делаю отдельную версию во избежание недоразумений:)

Использую ручной, с нуля, код HTML, CSS, JS, @media-запросы.

Подробно комментирую html и CSS по вашему требованию.

Делаю микроразметку в ваших страницах для улучшения "общения" с поисковыми роботами.

Придерживаюсь сроков, стараюсь брать с запасом на неизбежные уточнения и их реализацию.

Пример адаптивной верстки (медиа-запросы):

http://bit.ly/1J21UXy

Редизайн сайта на Bootstrap 3:

http://bit.ly/1JTyCeK

Сайт-визитка с адаптивным дизайном от 240 пикс до 1920 пикс; с заказом обратного звонка:

http://bit.ly/1duwfmo

Мой канал:

http://bit.ly/1FTtNly

Чтобы я хотел от Вас:

Четкого понимания желания или конечного результата.

3 варианта дизайна - или подробные консультиции по поводу изменения дизайна на более узких экранах.

Гибкости мышления и готовности к многовариантным действиям в решении текущих и стартегических проблем.

Работаю с поэтапной постоплатой. Главная от 40 долл., внутренние от 10 долл.

У монитора и на скайпе бываю не всегда не для всех - только когда свободен для работы (это не касается работы с заказчиком). Время - деньги.

skype: volgin.va

[email protected]

+38-095-122-10-84

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