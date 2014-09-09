Привет всем!
Делаю адаптивную верстку PSD-макетов, для ИЕ 8+ (не ниже) делаю отдельную версию во избежание недоразумений:)
Использую ручной, с нуля, код HTML, CSS, JS, @media-запросы.
Подробно комментирую html и CSS по вашему требованию.
Делаю микроразметку в ваших страницах для улучшения "общения" с поисковыми роботами.
Придерживаюсь сроков, стараюсь брать с запасом на неизбежные уточнения и их реализацию.
Пример адаптивной верстки (медиа-запросы):
Редизайн сайта на Bootstrap 3:
Сайт-визитка с адаптивным дизайном от 240 пикс до 1920 пикс; с заказом обратного звонка:
Мой канал:
Чтобы я хотел от Вас:
Четкого понимания желания или конечного результата.
3 варианта дизайна - или подробные консультиции по поводу изменения дизайна на более узких экранах.
Гибкости мышления и готовности к многовариантным действиям в решении текущих и стартегических проблем.
Работаю с поэтапной постоплатой. Главная от 40 долл., внутренние от 10 долл.
У монитора и на скайпе бываю не всегда не для всех - только когда свободен для работы (это не касается работы с заказчиком). Время - деньги.
skype: volgin.va
+38-095-122-10-84
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