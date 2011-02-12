Очень не хотелось мне оставлять негативный отзыв. Заказчика я не избегал, а отвечал всегда) Есть у меня переписка если понадобится) Работу я выполнил согласно ТЗ и в срок!Работу я выполнил в сроки и даже раньше, работа была передана и оплачена.
При всём этом, на требования заказчика я вносил правки безоговорочно. То есть от правок я не отказывался, а исправлял как и требуется. Доплату за правки я не брал, мои ошибки, я их исправлял. Работа заказчику понравилась.
Плюсы: заказчик работу оплатил
Минусы: заказчик оставляет негативный отзыв не справедливо и не заслуженно, так как работу я выполнил в срок и качественно. Считаю негативный отзыв не справедливым и буду обжаловать его в арбитраже. Правки вносились дальше! Я не отказывался вносить правки! Доказательство - наша переписка:
У вас в информации написано " не верстаю", а мне нужен не только дизайн, но и сверстать шаблон.
7:21
Добрый день, вы откликнулись на мое задание https://www.weblancer.net/projects/702793.html
У вас был реальный опыт создания dle-шаблона? Или отправили заявку
наудачу? Потому что хочу обратить внимание, что мне нужен не только
дизайн, но и его воплощение в шаблон (а это значит верстка по правилам
DLE). Благодарю за внимание.
10:39
Здравствуйте! Я не верстаю, если это мало бюджетный проект. За ту сумму которую я указал, я готов сделать дизайн и сверстать его на DLE
10:41
И сейчас многие в отпусках, по этому берусь за любую работу как говорится)
11:08
Что Вы скажете?
12:19
Думаю, смотрю всех. Суток еще не прошло после размещения.
14:04
Что я хочу более конкретно или попытка состряпать ТЗ Как уже упоминалось, будет тематический блог, что-то вродеСМИ, адрес http://MoneyMaker.guru
Есть лого, сделанное Логомашиной — файлик прилагается http://rghost.ru/8tVKcRHbw
, меня устраивает, сможете предложить лучше — готов посмотреть. По содержанию проекта…Дайджест событий интернет-бизнеса в Рунете. Всякая всячина —темы, тренды, идеи, проблемы, интервью с успешными товарищами, обзоры всего и
вся, тесты и отзывы инфопродуктов, репортажи с тусовок. В общем, все, что может
заинтересовать людей, делающих свои деньги в сети.Главная задача — снабдить новичков структурированной иотобранной информацией, а партнерки и сервисы — покупателями и рефералами. Ну и
вторичная задача — ежедневно рисовать информационную картину состояния
сложившейся отрасли по «заработку в сети».Аналог «Цукерберг позвонит» (http://siliconrus.com/
), но не для стартаперов, а для вольных вебмастеров и инфобизнесменов. Теперь, как мне это видится визуально…Вообще, для моих целей идеально выглядит именно «Цукербергпозвонит» (http://siliconrus.com/
) —строго, без излишеств и лишней графики в оформлении, лаконично, воздушно,
хорошо читается за счет довольно крупного текста с хорошими отступами. То есть
изящно, но все внимание — к текстам. А потому не надо полутоновых заливок и
распластанной графики из готовых наборов для «продающих сайтов».Но поскольку «ЦП» уже есть, придется искать свой облик, чтобыне подали в суд за плагиат, хе-хе. Из другого, что нравится и близко по духу — журнал «Маркер», ныне замороженный (http://marker.ru
), http://4pda.ru/
, http://politikus.ru/
. еще офигенно сделанный скетч редизайна pikabu.ru
, который мне попался случайно на глаза https://www.behance.net/gallery/28308249/Pikabu-Redesign-(Free-sketch-file)
просто понравился, как сделано — просто, читабельно, красиво. Конечно, сайт должен смотреться нормально и на настольныхкомпьютерах, и на планшетных, и на мобильных устройствах. Теперь конкретные пожелания к участкам веб-страниц. Футер, начинаю с него как с самого простого для пожеланий.Что-то более-менее похожее на http://siliconrus.com/
, то же самое — ссылкина соцсети, «О проекте», «Реклама у нас», контакты… Да и все, лишь бы в общей
стилистике сайта было. Шапка.Лого готовый или ваш, меню разделов (рубрик) СМИ —двустрочное было бы идеально (да, да, опять как у ЦП), зона регистрации-входа-профиля
зарегистрированного, справа от всего этого большая кнопка «Прислать информацию»
с поясняющим текстом под ней «Мы с удовольствием бесплатно расскажем о вашем
бизнесе». По нажатию кнопки переход в «обратную связь» dle-news.В шапке должна быть заглушка под возможную рекламу —горизонтальную перетяжку 990 х 90 px или 100% х 90 px. Главная страницаСостоит из двух неравных колонок — содержимое в широкой, всевспомогательное и реклама в узкой.В широкой части — лента анонсов постов, лучше всего по два встроке (как бы две колонки), у http://siliconrus.com/
четыре, у меня пусть будет два в строке. Само строение анонса — примерно как у http://marker.ru/
— заголовок, фоточка, краткоесодержание, ссылка-переход к полной странице поста. Также нужна информация по
дате-времени публикации, автору, количеству просмотров и комментариев, а также
к какой рубрике материал принадлежит (если есть), возможности поделиться в
соцсетях.Должна быть заглушка под возможную рекламу — над и под лентойанонсов стандартные баннеры или контекстная реклама. В узкой колонке сначала особая панель с самыми важнымиссылками-подборками информации типа «Где взять денег на бизнес» или «Где
научиться…», а также переход в особую зону для консультаций в режиме вебинара
с приглашенным экспертом, поле поиска и перехода к материалам по календарю.Под этим заглушка под рекламные модули 240 х 400, 300 х 500,300 х 300, 300 х 600 px.Ниже — лучшее за месяц, список заголовков лучших тем (безкартинок). RSS-подписка. При скроллинге вниз нужна появляющаяся кнопка «наверх» Сам пост.Опять же, примерно все те же возможности, что у http://siliconrus.com/
— информация опросмотрах и комментариях, рубрике, авторстве, дате-времени публикации,
возможность поделиться / лайкнуть до основного текста и после него, хороший
читабельный основной шрифт, три уровня заголовков, особый текст для выделения
главных мыслей (я имею в виду как тут http://siliconrus.com/2015/08/inside-google-plus/
фразы серой большой кавычкой-елочкой), особый текст для цитирования
источников (я имею в виду, как вот тут http://siliconrus.com/2015/08/lefutur-close/
особом фончике приводятся слова того или иного чувака), особый текст для
комментариев от лица редакции.Комментарии — форма добавления и сами комментарии. Конечно же, должны быть настроены специальные страницы:Форма обратной связи, страница временного отключения, карточка профиля пользователя. РекламаПомимо уже упоминавшихся возможных мест для рекламы, должнабыть возможность брэндирования подложки сайта. Вроде бы из пожеланий все.
14:05
Тьфу, блин, все перемешалось.
14:05
Что я хочу более конкретно или попытка состряпать ТЗ
Как уже упоминалось, будет тематический блог, что-то вроде СМИ, адрес http://MoneyMaker.guru
Есть лого, сделанное Логомашиной — файлик прилагается http://rghost.ru/8tVKcRHbw
, меня устраивает, сможете предложить лучше — готов посмотреть.
По содержанию проекта…
Дайджест событий интернет-бизнеса в Рунете. Всякая всячина — темы, тренды, идеи, проблемы, интервью с успешными товарищами, обзоры всего и вся, тесты и отзывы инфопродуктов, репортажи с тусовок. В общем, все, что может заинтересовать людей, делающих свои деньги в сети.
Главная задача — снабдить новичков структурированной и отобранной информацией, а партнерки и сервисы — покупателями и рефералами. Ну и вторичная задача — ежедневно рисовать информационную картину состояния сложившейся отрасли по «заработку в сети».
Аналог «Цукерберг позвонит» (http://siliconrus.com/
), но не для стартаперов, а для вольных вебмастеров и инфобизнесменов.
Теперь, как мне это видится визуально…
Вообще, для моих целей идеально выглядит именно «Цукерберг позвонит» (http://siliconrus.com/
) — строго, без излишеств и лишней графики в оформлении, лаконично, воздушно, хорошо читается за счет довольно крупного текста с хорошими отступами. То есть изящно, но все внимание — к текстам. А потому не надо полутоновых заливок и распластанной графики из готовых наборов для «продающих сайтов».
Но поскольку «ЦП» уже есть, придется искать свой облик, чтобы не подали в суд за плагиат, хе-хе.
Из другого, что нравится и близко по духу — журнал «Маркер», ныне замороженный (http://marker.ru
), http://4pda.ru/
, http://politikus.ru/
. Есть еще офигенно сделанный скетч редизайна pikabu.ru
, который мне попался случайно на глаза https://www.behance.net/gallery/28308249/Pikabu-Redesign-(Free-sketch-file)
— просто понравился, как сделано — просто, читабельно, красиво.
Конечно, сайт должен смотреться нормально и на настольных компьютерах, и на планшетных, и на мобильных устройствах.
Теперь конкретные пожелания к участкам веб-страниц.
Футер, начинаю с него как с самого простого для пожеланий.
Что-то более-менее похожее на http://siliconrus.com/
, то же самое — ссылки на соцсети, «О проекте», «Реклама у нас», контакты… Да и все, лишь бы в общей стилистике сайта было.
Шапка.
Лого готовый или ваш, меню разделов (рубрик) СМИ — двустрочное было бы идеально (да, да, опять как у ЦП), зона регистрации-входа-профиля зарегистрированного, справа от всего этого большая кнопка «Прислать информацию» с поясняющим текстом под ней «Мы с удовольствием бесплатно расскажем о вашем бизнесе». По нажатию кнопки переход в «обратную связь» dle-news.
В шапке должна быть заглушка под возможную рекламу — горизонтальную перетяжку 990 х 90 px или 100% х 90 px.
Главная страница
Состоит из двух неравных колонок — содержимое в широкой, все вспомогательное и реклама в узкой.
В широкой части — лента анонсов постов, лучше всего по два в строке (как бы две колонки), у http://siliconrus.com/
— четыре, у меня пусть будет два в строке.
Само строение анонса — примерно как у http://marker.ru/
— заголовок, фоточка, краткое содержание, ссылка-переход к полной странице поста. Также нужна информация по дате-времени публикации, автору, количеству просмотров и комментариев, а также к какой рубрике материал принадлежит (если есть), возможности поделиться в соцсетях.
Должна быть заглушка под возможную рекламу — над и под лентой анонсов стандартные баннеры или контекстная реклама.
В узкой колонке сначала особая панель с самыми важными ссылками-подборками информации типа «Где взять денег на бизнес» или «Где научиться…», а также переход в особую зону для консультаций в режиме вебинара с приглашенным экспертом, поле поиска и перехода к материалам по календарю.
Под этим заглушка под рекламные модули 240 х 400, 300 х 500, 300 х 300, 300 х 600 px.
Ниже — лучшее за месяц, список заголовков лучших тем (без картинок). RSS-подписка.
При скроллинге вниз нужна появляющаяся кнопка «наверх»
Сам пост.
Опять же, примерно все те же возможности, что у http://siliconrus.com/
— информация о просмотрах и комментариях, рубрике, авторстве, дате-времени публикации, возможность поделиться / лайкнуть до основного текста и после него, хороший читабельный основной шрифт, три уровня заголовков, особый текст для выделения главных мыслей (я имею в виду как тут http://siliconrus.com/2015/08/inside-google-plus/
выделяются фразы серой большой кавычкой-елочкой), особый текст для цитирования источников (я имею в виду, как вот тут http://siliconrus.com/2015/08/lefutur-close/
на особом фончике приводятся слова того или иного чувака), особый текст для комментариев от лица редакции.
Комментарии — форма добавления и сами комментарии.
Конечно же, должны быть настроены специальные страницы:
Форма обратной связи, страница временного отключения, карточка профиля пользователя.
Реклама
Помимо уже упоминавшихся возможных мест для рекламы, должна быть возможность брэндирования подложки сайта.
Вроде бы из пожеланий все.
14:06
Вот теперь все по местам. Это мои пожелания, смогли бы вы их реализовать за означенную сумму?
4 августа 2015
21:57
Да, я просмотрел. Да, я готов взяться за этот проект за указанную сумму.
11:08
Что ж, меня устраивает. Если согласны взяться - укажите свои платежные реквизиты, я вам 50% переведу и укажу исполнителем.
11:19
Хорошо…, тогда вот мой кошелёк
Z199628102826
11:19
Хорошо…, тогда вот мой кошелёк
Z199628102826
11:21
Вы сейчас будете переводить предоплату?
11:33
Вы тут?
11:59
Да, я на обеденном перерыве был. Сейчас скину деньги.
12:04
Готово, отправил деньги.
12:05
Нажимаю кнопку " Указать исполнителем", мне пишет:
Заявка исполнителя должна соответствовать следующим требованиям: •Указана цена
•Указаны сроки
•Заявка окончательна
12:08
Отредактируйте, плиз, заявку.
12:18
Ау.
12:29
Ага, есть, спасибо… я заявку исправил… ходил тоже на обед)
12:32
Ну что ж, если появятся дополнительные вопросы - спрашивайте.
12:32
Хорошо. До связи.
5 августа 2015
12:33
До связи.
7:43
Как успехи?
10 августа 2015
21:53
Добрый день! Был выходной субботу, воскресенье. Завтра ещё продолжаю дорабатывать дизайн. Будет что показать, я Вам сразу отпишу.
11 августа 2015
5:54
Ок.
10:58
Здравствуйте! Дайте пожалуйста Вашу почту. Я сброшу для согласования дизайн.
13 августа 2015
12:58
[email protected]
14 августа 2015
6:43
Я сегодня в обед уеду, вернусь в воскресенье. Посмотрю дизайн по возвращении, если не успеете до моего отъезда переслать.
16:48
Есть новости?
17:20
Здравствуйте! Да, вечером заеду в офис и скину дизайн.
17:20
На другом компе просто.
19:52
Отправил на почту дизайн. Смотрите. Если нужны правки, то говорите, я исправляю, и буду приступать к вёрстке.
16 августа 2015
20:53
Отлично! Мне нравится, верстайте.
17 августа 2015
20:52
Здравствуйте! Завтра около обеда будет готова полностью работа.
18 августа 2015
12:55
Единственное, не могу понять по картинке, какая у макета ширина по умолчанию будет? 1000 пикселов или меньше (чтобы анонсы не были слишком мелкими).
18 августа 2015
13:11
Пытаюсь на глаз определить исходя из ширины рекламных модулей справа. Меньше тысячи пикселей на настольных системах по ширине делать не нужно.
Спасибо. Вроде за сутки ломания головы ничего не пришло больше.
13:15
Здравствуйте! Нет, анонсы мелкими не будут. Всё будет хорошо смотреться на разных мониторах, так как присутствует адаптивность.
13:19
Уже почти всё готово. Скоро отправлю на почту. Будете на связи?
13:19
Ну отлично. Еще часа полтора буду. Я вам сейчас оставшиеся деньги отправлю.
13:19
Кошелек не менялся?
13:20
Тот же
13:23
Готово.
13:26
Ага, получил, спасибо. Скоро отправлю Вам на почту готовые исходники.
22:32
Я столкнулся с проблемой мне осталось сделать только добавление коментариев, дайте мне времени до завтра
19 августа 2015
5:45
Ладно, потерплю уж.
8:55
Спасибо) Приношу свои извенения
20 августа 2015
1:36
Здравствуйте! Извините за ожидание! Отправил работу на почту.
7:30
Без проблем, накладки у всякого бывают.
Спасибо, опробую как смогу.
8:01
А шаблон в utf или в win-кодировке?
Я поставил dle в utf-варианте, включил шаблон. Часть кракозяблами, часть текста нормально.
http://moneymaker.guru/
Просматривал в Firefox 40.0.2
Текст в кнопках почему-то синий, а на картинках - черный.
На правой панели, где мешок с деньгами и знак вопроса - поехало вертикальное выравнивание, на картинках ссылки посередине картинки.
В форме поиска в шапке слово " поиск" некрасиво прилипло к левому краю.
При просмотре поста форма комментирования залезает на правую колонку http://moneymaker.guru/main/2-post2.html
10:00
Здравствуйте! Я исправлю эти недочёты.
10:01
Хорошо, жду.
10:16
Еще в шапке на картинке блок " Вход-регистрация" аккуратными ссылочками (в таких случаях предполагается всплывающая форма, я так думаю), а на сайте два неаккуратных текстовых поля и корявая кнопка " Ок".
RSS-иконка куда-то делась с верха правой колонки.
Больше пока ничего сказать не могу, потому как проблемы с кодировкой искажают верстку, и не поймешь - то ли кривовато, то ли из за лишнего текста съехало.
Это… Вы не пугайтесь, я не " исхожу на гавно", просто это нормальный процесс доводки сайта до товарного состояния.
10:37
И еще одна просьба - все " левые" файлы из шаблона выкиньте., пожалуйста. Я имею в виду все неиспользуемые графические элементы, -css, -txt и -psd-файлы, мешают пониманию, что за что отвечает.
23 августа 2015
9:55
Максим, чем порадуете?
12:16
Здравствуйте! Отправил исправленную работу, Вам на почту.
24 августа 2015
8:03
Попробовал присланное, все равно верстка прыгает и кодировка скачет.
Послал вам на почту скриншоты со своего компьютера, и с компьютера товарища (с другим браузером).
Напомню - DLE у меня работает в utf-кодировке.
25 августа 2015
10:19
Здравствуйте! Так Вы в нужной кодировке проверьте все сбивается именно по этому. windows-1251
10:43
Я послал вам в последнем письме три скриншота - один с компьютера товарища, и два со своего. Один из моих, если в браузере выбрать utf, и второй, если в браузере указать win-кодировку.
Верстка едет на обоих, rss-иконки нет, текст в форме поиска некрасиво лепится к левому краю, на панели с мешком денег центровки по прежнему нормальной нет. Фраза " Выйти из учетной записи" наехала на кнопку " Прислать информацию"
У меня dle в utf-кодировке работает, это стандарт, так что, наверное, это лучше шаблон сделать в utf.
26 августа 2015
9:36
Максим, так что будем делать?
10:03
Здравствуйте! Я немного позже отпишусь.
Пользователь запретил отправку приватных сообщений.
Работу я выполнил в сроки и даже раньше, работа была передана и оплачена.
При всём этом, на требования заказчика я вносил правки безоговорочно. То есть от правок я не отказывался, а исправлял как и требуется. Доплату за правки я не брал, мои ошибки, я их исправлял. Работа заказчику понравилась.
Плюсы: заказчик работу оплатил
Минусы: заказчик оставляет негативный отзыв не справедливо и не заслуженно, так как работу я выполнил в срок и качественно. Считаю негативный отзыв не справедливым и буду обжаловать его в арбитраже.