Увы и ах! Я долго ждал, надеялся на обязательность человека, у которого целых 30 положительных отзывов. Но мой заказ так и остался недоделанным, хотя исполнитель получил деньги полностью и раньше срока. Несмотря на очевидные недоделки, Максим уже пару дней меня избегает. Я ждал очень долго, но больше ждать надоело. Из плюсов: придуманный дизайн и макет в psd мне действительно понравился, то есть как дизайнер Максим хорош, спорить не буду. Но на этом все. Минусы: - сроки. Я не навязчивый товарищ, над душой не стоял с плеткой и не попрекал. Но если исполнитель сам себе назначил 7 дней, а прошло больше 20... - верстка шаблона получилась ужасная, как школьная поделка (а это все равно что ее нет), и непохожая на красивую картинку придуманного дизайна. Указанные недоделки Максим признал, пообещал исправить (мне, правда, опять несколько дней пришлось подождать) и прислал вариант, в котором исправлен ровно 1 (один, Карл) недочет, все остальное осталось по-прежнему. А так, дескать, я сам виноват, и сайт у меня не в той кодировке и вообще. - уход от проблем. На мой вопрос, как же быть было отвечено, что отпишется позже... Я подождал еще пару суток и мне надоело. Тема с Максимом закрыта.