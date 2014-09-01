Необходимо нарисовать примерно 80-90 моделей техники. Пример http://mobilmotors.com.ua/
Нарисовать маскота и обложку для рассылки
Нужно придумать и нарисовать (предполагается векторная графика):
1. маскота сайта и рассылки на тему бизнеса и заработка в рунете (партнерские программы, e-mail-маркетинг, SEO, SMO, SMM и SEM и т.д., и т.п.).
Это должна быть забавная собака или собачья голова с хорошо различимым высокомерием и самодовольством на морде (можно добавить лорнет или пенсне) и значком рубля на ошейнике. Впрочем, при наличии принимаются альтернативные предложения и идеи…
Что касается стилистики изображения, то мне кажется весьма уместной примитивистская графика С ЮМОРОМ, что-то в духе эмблемы lulzsec:
http://en.wikipedia.org/wiki/LulzSec
но только цвета побольше, или подобных картинок:
http://www.wobblymodelsyndrome.com/howling-hooters-subscribe.html
2. обложка для регулярной рассылки с участием вышеописанного маскота.
Идеологически это должно быть что-то типа обложки серии книг «For Dummies», то есть меняются надписи-дайджесты тем и отдельные графические элементы, но общее оформление и эмблема-маскот присутствуют постоянно:
http://lurkmore.to/X_for_Dummies#.D0.93.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.8F
Стилистически хотелось бы что-то похожего на журнал «Хакер»
http://xakep.ru/issues/xa/page/10/
— яркие заметные разнообразные цвета, харАктерные шрифты, да и красивенько :)
В итоге должен получиться шаблон в том же CorelDraw, в который я вставляю заголовки-анонсы, одну-две картинки на стандартные места, меняю номер выпуска рассылки — и свежая обложка готова.
Выбранный исполнитель
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