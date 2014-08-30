Нужно опытной рукой поправить пару косяков на эскизе человека, сделанным начинающим художником.
Иконка для сайта
Нужно нарисовать иконку для сайта. Иконка дорожного указателя. Размер 64 на 64. Формат png. Фон прозрачный. Пример в файле. Можно побольше табличек и сами таблички разноцветные.
Бюджет 150 рублей. Оплата Яндекс.деньги
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