Иконка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок209 просмотров

Нужно нарисовать иконку для сайта. Иконка дорожного указателя. Размер 64 на 64. Формат png. Фон прозрачный. Пример в файле. Можно побольше табличек и сами таблички разноцветные.

Бюджет 150 рублей. Оплата Яндекс.деньги

11 лет назад
La_piovra
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа была сделана быстро и качественно. Рекомендую
Спасибо, Серей, за приятную работу! Интересный заказ, оплата моментальная! Рекомендую всем и с удовольствием продолжу работу!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать паттерн для сайта

    $50

    Требуется нарисовать качественный паттерн для сайта свадебной тематики. Интересует профессиональное и быстрое исполнение. Нужно сделать 1 квадрат, который будет дублироваться. Имеется определенный стиль, который нужно соблюсти. ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оригинальные тематические иллюстрации

    Необходимо сделать проект по определённой тематике связанной с казаками. Нужны несколько изображений казаков выполненных в юмористическо-карикатурном стиле в сценах из их казачей жизни (шинок, лошади, война и т.д)

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Улитка

    $50

    Нужен рисунок очаровательной улитки, движущейся по дороге (можно на автомобильных колесиках), рисунок должен быть очень позитивным, с юмором. Улитка улыбается и подмигивает, размер рисунка 20*20 см. Полноцвет,для печати на плотной ткани.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка двери

    $50

    Доброго дня! Нужно отрисовать дверь как на примере. Исходник должен быть в PSD с раздельными слоями, чтобы была возможность заменить текстуру двери на другую, при этом элементы двери (петли, глазок, ручка и пр) ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Инфографика на существующем сайте

    $100

    Добрый день! Приглашаю специалиста (эксперта) по инфографике в проект "Наполнение инфографикой действующего сайта консалтинговой компании". Цель проекта: провести анализ существующего сайта, выдать рекомендации по возможности применения инфографики. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад